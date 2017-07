Sporting Cristal: la razón por la que el Alberto Gallardo luce en estas condiciones

En las últimas semanas, el fútbol peruano se admiró ante la estética del estadio Mansiche de Trujillo y de la UNSA de Arequipa, las cuales se refaccionaron con la consigna de que la Selección Peruana reciba a sus rivales para los duelos amistosos previos a las Eliminatorias. Sin embargo, hace unos días, muchos se extrañaron con las condiciones del estadio Alberto Gallardo, luego de que Sporting Cristal recibiera a Deportivo Municipal.



Si bien es cierto, el césped del estadio de Sporting Cristal no luce verde como una mesa de billar. Muy por el contrario, porta una especie de manchas amarillas, que da la apariencia de descuidado. ¿Qué pasó?



► Sporting Cristal: ¿Qué ha pasado con el campo del Alberto Gallardo?

“Le consulté a la gente de Sporting Cristal para hacer un corte y cambiar esto. Ellos me respondieron que, si es para el desarrollo del juego, que lo haga. Les dije que se iba a ver feo, pero ellos respondieron que la gente no tiene por qué saber lo que están haciendo con el campo. En el corte que le he hecho, le he quitado mucha parte verde del grass", explicó el inspector de estadio de la Federación Peruana de Fútbol, Carlos Benavides, a Radio Ovación.



En ese sentido, el ingeniero Benavides aseguró que toda le dimensión del campo de juego es pasto, más “no tierra”, tal y como aseguró un sector de fanáticos de Sporting Cristal desde las redes sociales. Pero, ¿hasta cuándo lucirá de esta manera el Alberto Gallardo?



“Por la baja temperatura de la ciudad, el césped puesto en el Gallardo va a tener un crecimiento lento. Con el tiempo se irá acolchonando en varias zonas”, concluyó Benavides.

