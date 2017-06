Sporting Cristal: las razones de la salida de 'Chemo' del Solar

Era una situación que no daba para más. Así lo vieron los directivos de Sporting Cristal luego de sacar a 'Chemo' del Solar del puesto de entrenador. La goleada frente a Melgar fue la gota que derramó el vaso para removerlo del cargo.



Antes del encuentro en Arequipa, los altos mandos rimenses le dieron un ultimátum a Chemo Del Solar: si no se mostraba una mejora en el equipo, se juntarían para analizar su futuro. El tema no dio para más y decidieron ponerle fin a su estadía en el club cervecero.



Son varias las razones de su salida y aquí enumeramos las principales:



Relación con jugadores. Desde su grito a Renzo Garcés en el partido ante Ayacucho FC, la relación con sus jugadores no fue igual. No importa si después llegaron las disculpas públicas y el mea culpa por los errores. Lo que pasó en el campo quedó marcado en los jugadores e hinchas.



Idea de juego. El estilo que quería imponer Chemo Del Solar no se veía reflejado en la cancha. Sporting Cristal no pudo encontrar el rumbo realizando una cuestionable campaña en el Torneo de Verano y lo que se jugó del Torneo Apertura.



Goleadas. En el torneo Sporting Cristal recibió cuatro goles en tres partidos distintos. En solo medio año esta versión celeste es la que más veces había recibido tres o más goles por partido en esta década.



Pobre Libertadores. Tuvo su peor campaña desde el 2002, con solo dos puntos. Lo celestes también fueron goleados en este torneo y solo lograron dos empates ante Santos y The Strongest en Lima.



El más goleado:

Año Tres goles o más Peor goleada 2010 4 veces León de Huánuco 6 – 0 Sporting Cristal 2011 2 veces Sporting Cristal 0 – 4 San Martín 2012 4 veces Real Garcilaso 3 – 0 Sporting Cristal 2013 5 veces Universitario 3 – 0 Sporting Cristal 2014 6 veces Juan Aurich 5 – 1 Sporting Cristal 2015 5 veces San Martín 3 – 0 Sporting Cristal 2016 5 veces Sporting Cristal 2 – 5 D. La Bocana 2017 7 veces The Strongest 5- 1 Sporting Cristal

