Sporting Cristal: la respuesta a Juan Reynoso por criticar la falta de Ray Sandoval a Anghello Vera

No se hizo esperar. Las declaraciones de Juan Reynoso, en las que señaló de que no hubo sanción de oficio contra Ray Sandoval a pesar de la fuerte falta contra Anghello Vera, no cayeron bien en Sporting Cristal. El gerente deportivo, Alfonso García Miró salió a responderle y a pedirle que se dedique a ver temas de su equipo.

LEE TAMBIÉN ► Mauricio Viana: "En Cristal me saqué la espina internacional y quiero consagrarme aquí"

"Está hablando temas que a él no le competen. Es su opinión, se le respeta, pero seguramente habrán cosas que el tenga que atender como juego de su equipo más que hablar de jugadores de terceros", señaló el directivo rimense en América Deportes.

Para el gerente de Sporting Cristal, las declaraciones de Juan Reynoso no tenían nada que ver con el contexto del partido. "Me hubiera gustado que hable más del partido y del juego. De un lindo partido, no de temas que no le competen", indicó.

TE PUEDE INTERESAR ► Tabla de posiciones del Torneo de Verano: así se mueve en la fecha 6

Luego siguió respondiéndole al entrenador de Melgar. "A nosotros nos hicieron un gol con tres jugadores de ellos en offside y ya está. Nosotros no hablamos más que de fútbol. Lo que él dijo no tiene nada que ver con el partido".

Eso sí, el rimense no se hizo de la vista gorda ni quiso desentenderse de la lesión cometida por Ray Sandoval a Anghello Vera, pero señaló que está tranquilo porque "es un jugador que no es mala leche.Si lo fuese, ten por seguro que no estuviese tan tranquilo. Él (Sandoval) debe sentirse tranquilo de que todos lo apoyamos".

► Selección Peruana: ¿cuándo se inician los entrenamientos de la bicolor?

Ricardo Gareca habla de las posibilidades que tiene Perú en las Eliminatorias

NO DEJES DE LEER