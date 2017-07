Rolando Blackburn tuvo una noche para el recuerdo el último miércoles. En el último minuto, le dio el empate a Sporting Cristal ante Universitario de Deportes. Por coincidencias del fútbol, este momento llegó cuando se acerca el final de su contrato. El panameño habló al respecto.

"Me mantengo entrenando para estar a tono, cuando me toque jugar. Todavía puedo sumar más y espero que se me siga dando la oportunidad. Mi contrato vence el 31 de julio", señaló el atacante en RPP.

Golazo: Blackburn le dio el empate a Cristal ante Universitario y se quebró en llanto (VIDEO)

El panameño sostuvo que su falta regularidad con Sporting Cristal obedece a razones ajenas a él. "Siento que me ha tocado jugar muy poco y uno como extranjero quiere tener participación. También descarto la adaptación", indicó el delantero con 4 goles en el Descentralizado.

"Fueron decisiones técnicas y uno como profesional las respeta", agregó Rolando Blackburn. Pablo Zegarra, quien recientemente asumió el puesto de entrenador en el Rímac, indicó que el panameño muestra mucha disposición para trabajar.

"Por ahí estoy buscando una revancha", finalizó el panameño. La pelota está en la cancha de los dirigentes de Sporting Cristal.

