Él no niega su deseo: “Quiero quedarme, siento que merezco una revancha”, le dijo Rolando Blackburn a Depor un día después de acaparar portadas por su gol en los descuentos a Universitario. Pero, a su vez, el ‘Toro’ sabe que su permanencia en Sporting Cristal no solo depende de lo que pueda sentir.

Hoy acaba el préstamo de Blackburn con los celestes. Y habrá una reunión que puede decidir el futuro del atacante panameño. Según pudo conocer Depor, existen opiniones divididas en la comisión de fútbol de los ‘cheleros’ con respecto a la continuidad del ‘Toro’.



Por eso la asamblea final de los directivos de Sporting Cristal con el agente del atacante será clave para acordar la presencia (o no) del delantero.



Otro detalle no menor es que Saprissa, club costarricense del que Rolando Blackburn está a préstamo, quiere al atacante centroamericano de vuelta. Y esa decisión podría pesar al final a pesar de las intenciones de Cristal.



Así como en La Florida están indecisos, los hinchas también pasan por algo similar: algunos creen que el ‘14’ debe cerrar su ciclo en el club. Y otros defienden a Blackburn, pues sus números –cuatro goles en 10 duelos– no son malos, teniendo en cuenta su poca continuidad.

