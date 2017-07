Sporting Cristal: Rolando Blackburn no seguirá y liberó un cupo de extranjeros para el Clausura

Muchas gracias por todo y hasta luego. Rolando Blackburn no seguirá más en Sporting Cristal. Hoy, la Comisión de Fútbol celeste y un intermediario del futbolista tuvieron una reunión que se extendió por más de tres horas. Pero la decisión final fue que el 'Toro' no siga en La Florida.

Los dirigentes celestes tenían opiniones divididas sobre Rolando Blackburn. Algunos querían renovar el préstamo del atacante panameño, pues en el poco tiempo que jugó (10 partidos por el torneo local), anotó 4 goles. Uno de ellos fue en los últimos minutos, en el empate 1-1 ante Universitario.

Otro sector de los 'dires' cerveceros, solo querían que el 'Toro' siga el destino de Diego Ifrán, que rescindió de mutuo acuerdo con los celestes hace unos días. Y al final, primó la decisión de no contar más con el delantero centroamericano.

Una de las razones por las cuales Rolando Blackburn no seguirá en Sporting Cristal es que no pueden hacer tratos directos con el futbolista, ya que el panameño está a préstamo del Saprissa de Costa Rica. Pero, finalmente, el rendimiento del 'Toro' no habría convencido a todas las 'cabezas' de la dirigencia bajopontina.