Sporting Cristal sobre sanción a Mauricio Viana: "Hay varias cosas extrañas" 

Que hubo agresión de Mauricio Viana a Jesús Arismendi nadie lo puede negar. Sin embargo, en Sporting Cristal no están para nada de acuerdo que se haya sancionado fuera del partido a su golero. Para los celestes hay un manejo "extraño" en esta decisión.

El gerente de fútbol de Sporting Cristal, Alfonso García Miró, mostró su descontento con la decisión de la Comisión de Justicia y deslizó la posibilidad de que la sanción haya sido con una intención oculta.

"Hay varias cosas extrañas respecto a la votación hecha por la CJ-ADFP. Sé que no estaba completa la Comisión de Justicia y que, a unos miembros que se opusieron a la suspensión de Viana, no los dejaron participar. Quizá lo hicieron de manera tan rápida porque su idea era de que Mauricio no juegue contra Municipal", declaró García Miró en RPP.

Asimismo, el dirigente señaló que esta decisión repercuta en futuros castigos en el campeonato. Dijo que es una situación muy parecida a la del VAR.

"Esto es insólito, ahora vamos a ver la cantidad de papeles y videos que van a comenzar a llegar a la CJ-ADFP; van a terminar viendo todos los partidos de la fecha. Definitivamente abre un escenario peligrosísimo por los demás clubes", agregó.

"Esto es como un VAR con dos días de retraso, pero hasta en el VAR el árbitro tiene la oportunidad de tomar la decisión ahí mismo. Esto no es un tema del árbitro ni del partido, es un tema de que unos señores tomen esta decisión dos días después; a mí, eso no me parece fútbol", culminó.

