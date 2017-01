Sporting Cristal: Santiago Silva explicó por qué no renovó con los celestes

A pesar de que Santiago Silva fue goleador de Sporting Cristal en el 2016 con 11 tantos, un sector de fanáticos celestes cruzaron los dedos para ver lejos del Rímac este 2017 al delantero uruguayo, que se encuentra en Montevideo esperando cerrar un jugoso contrato con América de Cali de Colombia. Entonces, ¿por qué el ‘Gato’ no renovó con los celestes?



“No me quedé en Sporting Cristal por decisiones personales. Quería cambiar de aires. Tengo varias ofertas, principalmente de Argentina y Brasil. Sigo el fútbol colombiano. Es un fútbol fuerte”, explicó Santiago Silva al programa radial Detaquitoconmarin.



Santiago Silva fue campeón con Sporting Cristal en la era Mariano Soso. (Foto: Depor) Santiago Silva fue campeón con Sporting Cristal en la era Mariano Soso. (Foto: Depor)

Santiago Silva se ha convertido en una prioridad del recién ascendido América de Cali y la directiva colombiana está a nada de cerrar su incorporación para la presente temporada. En ese marco, el artillero explicó sus bondades como delantero.



“Salimos campeones con Sporting Cristal. Fue un lindo año. Me comentaron del interés de América de Cali. Me junté con mi presentante y estamos definiendo detalles. Soy un jugador que da mucha entrega, siempre lucha todas las pelotas. Me gusta definir, hacer goles. Principalmente, me gusta ayudar al equipo”, agregó Santiago Silva.



Asimismo, Santiago Silva se desvivió en elogios para América de Cali y aseguró que desde hace mucho sigue la liga colombiana. Por supuesto, el delantero está animado de jugar al lado uno de sus amigos uruguayos y en un estadio lleno los fines de semana.



“He jugado en Uruguay. Fui dos veces goleador en Perú. En Sporting Cristal y en San Martín. Jugué un Sudamericano Sub 20 con Uruguay. Ganamos la medalla de bronce de los Panamericanos de Guadalajara del 2011. Montaño fue mi compañero en la San Martín en el 2014. Es un crack. Ese año hice 29 goles y 20 pases fueron de Montaño”, concluyó Santiago Silva.



