Sporting Cristal no está en venta pero "podría ser en un año, dos o tres", dijo Federico Cúneo

Tantas veces hablado, pocas veces confirmado. El último domingo, a través de un comunicado, Sporting Cristal anunció que "todos los miembros del Directorio y las Comisiones procederán a poner sus cargos a disposición de la presidencia" como parte del proceso de profesionalización del club. Al respecto, Federico Cúneo, actual presidente del directorio, explicó que esto es por un tema interno y no por una posible venta del club.

El aún presidente de Sporting Cristal señaló en el programa Fútbol como Cancha de que a partir de ahora el gerente general del cuadro del Rímac estará a cargo de Carlos Benavides y serán ellos los encargados de velar todo lo relacionado al ámbito deportivo mientras que el directorio "solo pedirá resultados como en una empresa", indicó.

¿Tiene algo que ver la posible venta del equipo? Federico Cúneo lo descartó por completo. "No es cierto de que estemos en la Bolsa de Valores de México ni que esto tenga que ver con una venta del club. No sabemos si eso se hará, pero definitivamente no será ahora. Podría ser en un año, dos, o tres, pero no ahora", indicó.

"Tenemos un futuro, tenemos que darle al equipo sostenibilidad deportiva y económica. Esto es parte, el fortalecer al grupo de la gerencia es parte del plan de largo plazo que se tenía para que el club logre una autonomía y sostenibilidad a largo plazo", agregó Cúneo.

De otro lado, Federico Cúnero espera que en los próximos días puedan concretar la llegada de Enmanuel Herrera. "Si lo inscribimos es porque estamos yendo por él", señaló.

