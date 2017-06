Sporting Cristal es víctima de memes tras goleada recibida ante Melgar

Sporting Cristal sufrió este sábado un duro revés ante Melgar en Arequipa. El conjunto de 'Chemo' Del Solar cayó por 4-1 en el estadio Monumental de la UNSA por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El 'Dominó' inició el partido con todo. Cuando se cumplía los primeros 20 minutos, los rojinegros ya habían encajado tres goles en la portería del arquero Carlos Grados. Los otros dos goles llegaron en la segunda mitad.

La gran figura del partido fue el delantero argentino Emanuel Herrera, quien convirtió un hat-trick. El otro gol fue del volante Patricio Arce. El descuento fue de Irven Ávila, a través de un penal.

