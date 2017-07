Sporting Cristal vs. Ayacucho FC chocan este domingo por la fecha 7 del Torneo Apertura. El encuentro está pactado para las 11:00 de la mañana en el Alberto Gallardo. La transmisión estará a cargo de Gol Perú.

Tras la salida de Chemo del Solar, los celestes quieren voltear la página y recuperar el terreno perdido. Ahora de la mano de Pablo Zegarra esperan sumar su primera victoria después de dos fechas sin ganar.

Desde, el martes, que 'chapó' el buzo de Sporting Cristal –de forma interina– el flamante ‘profe’ no dejó de ‘chambear’ para implantar un nuevo ‘chip’ a los suyos.

La última práctica de Sporting Cristal previo al encuentro contra Ayacucho (Foto: Sporting Cristal)

Claro, no será sencillo que los ‘cerveceros’ se recuperen al toque del ‘sube y baja’ que representó ser irregulares en cuanto a rendimientos y resultados. Pero ‘Pablito’ confía que, en el corto tiempo que tiene –le toca enfrentar a Ayacucho FC–, sus muchachos captarán la idea.

Ya se siente su mano

Así, tras finalizar su último día de ‘entreno’, el ‘profe’ ya promulga su filosofía. ¿Lo primordial?, pidió salida limpia desde el arco e intentar elaborar juego siempre.

En lo que puso más énfasis fue en la salida por las bandas: quiere que sus laterales se proyecten y busquen asociarse con los extremos. “Una salida limpia es un buen ataque”, repetía el DT cada vez que los carrileros avanzaban.

Ojo que no descuida su defensa. Quiere que todo el equipo se repliegue y se cierre cuando el rival propone, con atención máxima a sus marcas zonales. ¿Será este el plan de Zegarra ante los ‘zorros’ o es el estilo que impondrá en el Gallardo?

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: así van las apuestas

Casa Sporting Cristal Empate Ayacucho Inkabet 1.33 4.75 8.50 Te apuesto 1.30 4.00 7.50 Betsson 1.37 4.80 7.75 Bwin 1.35 4.40 7.50

Cambios a la vista



Aunque no ha confirmado el once que arrancará ante Ayacucho, Pablo Zegarra realizará algunas variantes con respecto a la último once que cayó 4-1 ante Melgar.

El nuevo DT prepararía la inclusión de Edison Chávez como lateral derecho. Con la nueva propuesta de laterales que puedan desdoblarse, ahí ‘Chaveta’ le saca ventaja a Renzo Revoredo, el habitual titular.

Además, el volante Fernando Pacheco y el lateral izquierdo Jesús Mendieta serían de la partida ante los ‘zorros' al igual que Carlos Lobatón, que ya superó su lesión.

Ayacucho por la sorpresa

De las 13 ocasiones que los 'Zorros' jugaron en el Alberto Gallardo, solo han ganado en dos ocasiones. El resto fue victoria de los celestes. Ayacucho quiere cambiar esa historia de la mano de su DT.

“La historia será totalmente distinta al partido que perdimos 4-0 en el Torneo de Verano. Nosotros estamos en un mejor momento, mejor desde lo físico y también mucho mejor futbolísticamente”, aseguró el DT de Ayacucho FC, Francisco Melgar.