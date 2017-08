Con la convicción de comenzar con pie derecho el Torneo Clausura, Sporting Cristal visitará a Sport Huancayo este domingo desde las 11:15 a.m. (Gol Perú). De hecho, el conjunto de Pablo Zegarra buscará sumar sus primeros tres puntos, para ir construyendo el sueño de asegurar un pase en la final del Torneo Descentralizado, junto a Alianza Lima.

Con Mauricio Viana en el arco y con Jorge Cazulo en la zaga central, Sporting Cristal priorizará la posesión de balón para no ahogarse rápido en la altura de Huancayo, una plaza donde los ‘celestes’ no pueden ganar hace más de dos años.

Uno de los delanteros que se perfilan como titulares de Sporting Cristal es Irven Ávila. El ‘Cholito’, más allá de ser el goleador ‘celeste’, conoce muy bien Huancayo. Y es que por mucho tiempo fue goleador del ‘Rojo Matador’, donde comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista profesional.

Indudablemente, Ray Sandoval acompañará a Irven Ávila en el ataque. El ex Real Garcilaso lleva 9 tantos y, además, sabe cómo moverse en la altura, tras su paso por el cuadro cusqueño.

"En lo personal a mí me favorece jugar en Huancayo. Sporting Cristal demostrará que está con hambre y que está con ganas de salir campeón del Clausura. Tiene que ser el primer paso", dijo Irven Ávila, previo al choque.

Como se recuerda, Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura, debido a que perdió puntos ante Alianza Lima y Universitario de Deportes. En tanto, Pablo Zegarra intentará no dejar puntos en el camino para ser protagonistas del Clausura, y así ir en busca del bicampeonato.

"Somos conscientes que este Clausura tenemos que revertir toda la situación del inicio del torneo. Hay que trabajar, esta semana nos sirvió para corregir errores y llegar con el pie derecho al partido del domingo. Lo hemos conversado entre nosotros y también con el comando técnico", agregó Ávila.

¿Cómo quedaron los últimos Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

Sporting Cristal 2-0 Sport Huancayo (27 de mayo del 2017)

Sport Huancayo 3-1 Sporting Cristal (15 de mayo del 2016)

Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo (6 de marzo del 2016)

Sport Huancayo 5-3 Sporting Cristal (5 de noviembre del 2015)

Sporting Cristal 1-0 Sport Huancayo (1 de agosto del 2015)

POSIBLES ALINEACIONES

SPORTING CRISTAL

M. Viana, L. Abram, R. Garcés, J. Cazulo, E. Chávez, H. Calcaterra, J. Ballón G. Costa, J. Sánchez, I. Ávila y R. Sandoval.

SPORT HUANCAYO

J. Pinto, Trujillo, V. Balta, G. Villamayor, R. Andía, C. Ortiz, B. López, J. Landauri, V. Peña, C. Jiménez y C. Preciado

