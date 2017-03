El dolor se nota en el rostro de Anghello Vera. El defensor de Sport Rosario, al que lesionó Ray Sandoval el último sábado, pasa por días muy duros, previos a su operación.



“Me costó mucho volver a Primera División, tras lograr dos ascensos con Deportivo Municipal y Comerciantes Unidos. Ahora nadie me garantiza que vaya a quedar cien por ciento bien después de la operación”, le confesó a Depor.



A Sandoval apenas le sacaron tarjeta amarilla. ¿Crees que merece otra sanción?

La Comisión de Justicia y la FPF tienen que tomar cartas en el asunto, y ver que estas cosas no le hacen bien al fútbol peruano. Espero que sea sancionado. Por el bien de nuestro fútbol esto no puede volver a suceder.



¿Has conversado con Sandoval tras esa fuerte jugada?

Ray me escribió el domingo pidiéndome disculpas, pero yo no me siento preparado para disculpar a una persona que me causó mucho daño físico y molestias a mí y a mi familia. Jamás le desearía que le pase algo parecido a él, porque no quisiera que su familia pase por lo que está pasando la mía.



Tras la jugada, Chemo Del Solar declaró que estabas haciendo tiempo...

Lo hizo por cómo estaba el partido, perdían, y la jugada fue muy rápida. Él estaba cerca. Si vió las imágenes ya no debe pensar lo mismo ahora, más por la gravedad de la lesión.



Justo te pasa esto ante Cristal, que es el equipo en el que te formaste como futbolista...

Es algo irónico. Es el club donde estuve ocho o nueve años. No debuté, pero pertenecí al plantel de 2005 con 17 años y es el equipo del que soy hincha. El club no tiene la culpa de esto pero me duele que me haya pasado ante un equipo que yo quiero tanto.



¿Te gustaría jugar allá?

Una de las metas era esa, volver a Cristal. Me había puesto varias metas en el año: primero ser titular en Sport Rosario e ir mostrando otras cosas y en este caso pudiendo ir a un equipo grande como Cristal. Ahora quiero ver que me hagan una buena operación, tener una buena recuperación y luego ver si puedo seguir jugando fútbol. Va a depender mucho de mí. Vamos a ver paso a paso, porque este es un proceso largo.



Vas a estar un año sin jugar. ¿Qué vas a hacer en todo ese tiempo?

Voy a retomar las clases para DT a distancia, no me queda otra, porque no me puedo mover mucho. Veré otros proyectos y la academia de fútbol que tengo con mi padre en Comas.