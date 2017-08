Sporting Cristal vs. Unión Comercio se miden este domingo en Nueva Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura. Los celestes ya no tienen opciones de título, pero quieren despedirse del certamen regalándole una victoria a todos sus hinchas.

Luchar hasta las últimas fechas después de un torneo con muchos problemas, entre ellos el cambio de entrenador, no fue tan mal negocio para los celestes. No obstante, una mejoría no es suficiente para tener contentos a los hinchas y por eso todos en el Rímac son conscientes de que hay que empezar a ganarlo todo.

Tras ceder dos puntos en casa ante Juan Aurich, Pablo Zegarra tiene la obligación de ir a Nueva Cajamarca y conseguir un buen resultado ante Unión Comercio.

Así ya no se luche por nada, los celestes saben que ganar servirá mucho para comenzar el Clausura con el pie derecho y por eso irán a la selva con su mejor equipo.

Eso si, conseguir un triunfo no será fácil. El local ha mejorado mucho y ante Cristal intentará hacer su mejor partido. La lucha del 'Poderoso' continúa cada partido, pues el objetivo es meterse en un torneo internacional.

