Tabla de posiciones del Torneo de Reservas: así quedó jugada la fecha 11 del Apertura

¡Está imparable! Sporting Cristal es el amo y señor del Torneo de Reservas edición Apertura y parece no tener rival que pueda detenerlos. Los celestes son líderes con ventaja en la tabla de posiciones y el título parece que será suyo al final de la temporada. Esta fecha vencieron a su escolta y le sacaron una amplia diferencia.

Esta última jornada del Torneo de Reservas, los rimenses vencieron 2-1 a Cantolao y sumaron su quinto triunfo consecutivo en un certamen en el que no saben de derrotas. Cristopher Olivares, quien volvió al once titular, y Jeremy Oliva marcaron los tantos de la victoria de los dirigidos por Conrad Flores. En una fecha en la que Brandon Palacios no pudo seguir sumando festejos.



Esta fecha 11 del Torneo de Reservas edición Apertura estuvo plagada de goleadas como la de Unión Comercio a Ayacucho FC en Moyobamba (6-1) y la de Universitario de Deportes sobre Melgar en el Monumental (5-1). Un total de 30 goles en ohco partidos hace de esta jornada una de las más goleadoras.

Quien sigue de capa caída en el Torneo de Reservas es Alianza Lima que esta semana empató 1-1 contra Alianza Atlético y, por goles, se mantiene en el puesto 14 del campeonato. Mira los resultados y tabla de posiciones culminada esta fecha.



Torneo de Reservas: resultados tras la fecha 11

FECHA LOCAL VS. VISITA 21/07/17 Sport Huancayo 4-1 Comerciantes Unidos 21/07/17 UTC 1-2 Sport Rosario 22/07/17 Unión Comercio 6-1 Ayacucho FC 22/07/17 Municipal 0-1 San Martín 22/07/17 Cantolao 1-2 Sporting Cristal 23/07/17 Juan Aurich 0-3 Real Garcilaso 23/07/17 Alianza Atlético 1-1 Alianza Lima 23/07/17 Universitario 5-1 Melgar

Tabla de posiciones del Torneo de Reservas: así quedó tras la fecha 11

Puesto Equipo PJ PG PE PP *GF GC DG Puntos 1 Sporting Cristal 11 8 3 0 31 13 18 29 2 Sport Huancayo 11 7 1 3 21 11 10 23 3 Cantolao 11 7 1 3 18 10 8 22 4 Unión Comercio 11 5 4 2 20 14 6 19 5 Sport Rosario 11 5 2 4 14 12 2 17 6 UTC 11 5 2 4 19 23 -4 17 7 Real Garcilaso (*) 11 4 3 4 15 12 3 15 8 Melgar 11 4 3 4 21 19 2 15 9 Universitario 11 4 2 5 22 19 3 14 10 San Martín 11 3 5 3 17 15 2 14 11 Juan Aurich (*) 11 3 4 4 17 17 0 13 12 Municipal 11 3 3 5 13 16 -3 12 13 Ayacucho FC 11 4 0 7 16 27 -11 12 14 Alianza Lima 11 2 3 6 15 20 -5 9 15 Alianza Atlético 11 2 3 6 10 20 -10 9 16 Comerciantes U. 11 2 1 8 11 32 -21 7

