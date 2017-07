Torneo Apertura: Cantolao llegó a su quinto 0-0 en la temporada. 

Cantolao no puede ganar hace 11 fechas, pero tampoco se deja. La lógica del equipo porteño es la de que si no puedes ganarlo, al menos no lo pierdas y así ante UTC llegó a su quinto empate 0-0 en la temporada.

El 'Delfín' ha sido protagonista de los partidos más opacos en lo que va de la temporada. Para cualquier apostador, es fijo el menos de dos goles en sus partidos.

¡Bombazo crema! Daniel Chávez llegaría a la 'U' ¿Qué pasó con Alianza?

El primer 0-0 que consiguió fue muy auspicioso: nada menos que contra Melgar en Arequipa; sin embargo los que siguieron si significaron varios puntos que toca lamentar.

Empate ante Sport Rosario, otra vez ante Melgar, ante Ayacucho FC, ante Sport Huancayo y este último ante UTC. Cantolao se complica al no ganar en casa.

Unión Comercio igualó 1-1 con Sport Rosario por el Apertura

Cantolao marcha en el antepenúltimo lugar de la tabla acumulada y tiene que mejorar mucho si no quiere regresar a la Segunda División en el 2018.

NO DEJES DE LEER