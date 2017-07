Torneo Apertura: Miguel Miranda dejó de ser técnico de Alianza Atlético

La racha negativa de Alianza Atlético cobró su primera víctima. Miguel Miranda, quien dirigía al combinado piurano desde abril, fue destituido tras perder ante Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Apertura.

"Hoy en la mañana deje de ser el técnico de Alianza Atlético. En este trabajo, a los técnicos lo sustentan los resultados y no hemos tenido resultados, sobre todo en casa y la ley del fútbol manda esto", declaró Miranda a Radio Ovación.

Miranda agradeció a la dirigencia sullanense por la confianza. "Me voy tranquilo porque he trabajado bien. Agradezco al presidente por la oportunidad y a los jugadores por la entrega. Creo que el equipo no terminó de ser equilibrado y este es el resultado", afirmó.

Además, 'Miguelón' reconoció que Alianza Atlético urge de refuerzos. "La clave es que hay que reforzar al equipo, el presidente es consciente de la situación, y yo espero que mejore el equipo", puntualizó el exguardameta de la Selección Peruana.

Alianza Atlético tendrá una visita difícil. Los 'churres' enfrentarán en la próxima fecha a Comerciantes Unidos, puntero del campeonato.

