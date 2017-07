Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 10

El torneo Apertura sigue su desarrollo el próximo fin de semana con partidos para no perderse. Uno de los duelos más esperados será el que protagonizarán Sport Rosario y Universitario de Depor. Este duelo se disputará en el estadio Rosas Pampa, el sábado.

Alianza Lima tendrá otra oportunidad para ser el único líder del certamen. El domingo recibirá al Sport Huancayo, otro de los punteros. Los dirigidos por Pablo Bengoechea llegan motivados por su triunfo sobre Unión Comercio.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 10



Viernes 14 de julio



Real Garcilaso vs. Alianza Atlético

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



San Martín vs. Juan Aurich

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

Sábado 15 de julio



Ayacucho FC vs. Cantolao

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Comerciantes Unidos vs. Deportivo Municipal

Hora: 3 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra



Sport Rosario vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Rosas Pampas

Domingo 16 de julio



Sporting Cristal vs. UTC

Hora: 11 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Melgar vs. Unión Comercio

Hora: 1.30 p.m.

Estadio UNSA



Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Hora: 4 p.m.

Estadio Matute



