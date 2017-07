Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 12

El Torneo Apertura vivirá su fecha 12 a mitad de semana. La jornada tiene como uno de los duelos principales el que protagonizarán, el miércoles, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Celestes y cremas se medirán en el Estadio Nacional

Alianza Lima jugará el jueves en Matute. Los blanquiazules recibirán a Juan Aurich con la intensión de no soltar la punta del Torneo Apertura. Los dirigidos por Pablo Bengoechea tienen todo a su favor en esta fecha.

No te pierdas ningún duelo en esta etapa decisiva del Torneo Apertura. Aquí te dejamos toda la programación para que sigas atentamente el desarrollo de todos los encuentros.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 12:



Martes 25 de julio



UTC vs. Unión Comercio

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Miércoles 26 de julio



Ayacucho FC vs. Alianza Atlético

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Melgar vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: UNSA



Sport Rosario vs. Cantolao

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional

Jueves 27 de julio



Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



San Martín vs. Sport Huancayo

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Alianza Lima vs. Juan Aurich

Hora: 8 p.m.

Estadio: Matute

