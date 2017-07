Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 13

El Torneo Apertura está en su mejor momento y la fecha 13 tiene encuentros imperdibles en la lucha por el título. El partido más importante de la semana lo protagonizarán Alianza Lima y Deportivo Municipal el domingo.

La jornada 13 del Torneo Apertura arrancará el sábado con el partido entre Unión Comercio y Sport Rosario. A las 3 de la tarde será el turno de Sporting Cristal, los celestes visitarán a Alianza Atlético de Sullana.

Universitario de Deportes recibirá, a las 8 de la noche, a Ayacucho FC. Los cremas llegan de empatar con Sporting Cristal (1-1) en el Estadio nacional. La fecha completa la encontrarás líneas abajo para que no te pierdas ningún encuentro de la fecha 13 del Torneo Apertura.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13:



Sábado 29 de julio



Unión Comercio vs. Sport Rosario

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Municipal de Cajamarca



Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Hora: 3 p.m.

Estadio: Melanio Coloma



Cantolao vs. UTC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 30 de julio



Juan Aurich vs. Melgar

Hora: 11 a.m.

Estadio: Mansiche



Sport Huancayo vs. Real Garcilaso

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Huancayo



Deportivo Municipal vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Nacional



Lunes 31 de julio



Comeciantes Unidos vs. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

