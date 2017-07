Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 14

El fin de semana se juega la fecha 14 del Torneo Apertura con duelos que podrían ser definitivos para obtener el título del segundo torneo del año. La jornada promete y por eso te jugamos toda la programación para que no te pierdas ningún encuentro.

La jornada arranca el sábado y Alianza Lima se medirá con San Martín en Matute. Antes, Melgar recibirá a Deportivo Municipal en el estadio de la UNSA de Arequipa.

El domingo Sporting Cristal recibirá a Juan Aurich, en el estadio Alberto Gallardo y Universitario de Deportes visitará a UTC en Cajamarca.

Desde que UTC ascendió en 2013, los cremas los visitaron nueve veces ganado un partido, empatando dos y perdiendo seis encuentros. En lo que va de este año UTC no ha caído en Cajamarca

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 14:



Sábado 5 de agosto



Ayacucho FC vs. Sport Huancayo

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Melgar vs. Deportivo Municipal

Hora: 3 p.m.

Estadio: UNSA



Cantolao vs. Unión Comercio

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Alianza Lima vs. San Martín

Hora: 8 p.m.

Estadio: Matute

Domingo 6 de agosto



Sporting Cristal vs. Juan Aurich

Hora: 11 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Real Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



UTC vs. Universitario de Deportes

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón



Sport Rosario vs. Alianza Atlético

Hora: 6 p.m.

Estadio: Rosas Pampas

