El fin de semana se jugará la última fecha del Torneo Apertura con partidos decisivos para conocer al equipo que se coronará como el campeón. La ADFP programó tres encuentros para el domingo en un mismo horario.

El domingo Alianza Lima, UTC y Real Garcilaso jugarán, en simultáneo, a las 3.30 p.m por ser los equipos que todavía mantienen chance de pelear por el título. Contando con el reclamo pendiente del equipo del Cusco ante la Comisión de Justicia de la ADFP.

El Campeón del Torneo Apertura clasificará a la Copa Libertadores 2018 como Perú 1 o 2 siempre y cuando no descienda de categoría. Además, clasificará para jugar la Final que definirá al

Campeón Nacional.



PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15 DEL TORNEO APERURA:

Sábado 12 de agosto



Juan Aurich vs. Sport Rosario

Hora: 11 a.m.

Estadio: Carlos A. Olivares de Guadalupe



Sport Huancayo vs. Melgar

Hora: 1 p.m.

Estadio: Huancayo



Deportivo Municipal vs. Ayacucho FC

Hora: 3 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno



Domingo 13 de agosto



Unión Comercio vs. Sportig Cristal

Hora: 1 p.m.

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca



Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra



San Martín vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Alianza Atlético vs. UTC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Melanio Coloma



Pendiente de programación

Universitario de Deportes vs. Cantolao

Estadio: Monumental



