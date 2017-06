Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 6

Se juega la sexta fecha del Torneo Apertura el fin de semana. San Martín vs. Cantolao abren la jornada el viernes 24 en el estadio Miguel Grau del Callao. La fecha se cerrará el lunes con el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio.

El sábado, el duelo más importante lo jugarán Melgar y Sporting Cristal. Los celestes visitan Arequipa a las 8 de la noche. Antes Deportivo Municipal enfrentará a Alianza Atlético en Villa El Salvador.

El domingo es el turno de Universitario de Deportes que visita a Sport Huancayo y de Alianza Lima que recibe, en Matute, a Sport Rosario.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 6

Viernes 23 de junio



San Martín vs. Cantolao

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao



Sábado 24 de Junio



Ayacucho FC. vs. Juan Aurich

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná - Ayacucho



Deportivo Municipal vs. Alianza Atlético

Hora: 3 p.m.

estadio: Iván Elías Moreno - Villa El Salvador



Melgar vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA - Arequipa



Domingo 25 de Junio



Real Garciaso vs. UTC

Hora: 11 a.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega - Cusco



Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Huancayo



Alianza Lima vs. Sport Rosario

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute



Lunes 26 de junio



Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra - Cutervo

