Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 7

La sexta fecha del Torneo Apertura ha dejado la tabla bastante apretada en la parte alta y este fin de semana culminará la primera mitad de este certamen en el que ningún equipo se da tregua y, ante cualquier tropiezo, otro toma inmediatamente su lugar en la parte alta de la tabla de posiciones.

Y es en esta fecha cuando pueden haber muchos cambios. Sobre todo después que se juegue el UTC vs. Alianza Lima en el héroes de San Ramón de Cajamarca. Es un partido por el primer puesto y el que pierde reducirá sus chances de pelear el título.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Aperturas, jugada la fecha 6

Mientras que en Lima, Sporting Cristal buscar´pa levantarse ante un embalado Ayacucho FC y Universitario de Deportes quiere la recuperación contra Comerciantes Unidos. Mientras que por la baja, Juan Aurich recibe a Deportivo Municipal.

La séptima fecha del Torneo Apertura pinta interesante. Mira aquí la programación de la jornada, arma tu agenda y no te pierdas ningún partido del Descentralizado.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 7

Viernes 30 de junio



Cantolao vs. Real Garcilaso

Hora: 7:00 pm.

Estadio: Miguel Grau de Callao

Trasmisión: Gol Perú



Sábado 1 de julio



Comerciantes Unidos vs. San Martín

Hora: 12:30 pm.

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca

Trasmisión: Gol Perú



Juan Aurich vs. Deportivo Municipal

Hora: 3:00 pm.

Estadio: Carlos Olivares de Guadalupe

Trasmisión: Gol Perú y Freciencia Latina



Sport Rosario vs. Melgar

Hora: 5:45 pm.

Estadio: Rosas Pampa de Huaraz

Trasmisión: Gol Perú



Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Monumental de Ate

Trasmisión: Gol Perú



Domingo 2 de julio



Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Hora: 11:00 am.

Estadio: Alberto Gallardo de Lima

Trasmisión: Gol Perú



Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

Hora: 1:00 pm.

Estadio: Melanio Coloma de Sullana

Trasmisión: Gol Perú



UTC vs. Alianza Lima

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Héroes de San Ramón

Trasmisión: Gol Perú y Frecuencia Latina

Erick Delgado tras los 500 partidos: "A mí me quieren o me odian, no hay término medio" (VIDEO)