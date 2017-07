Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 8

No hay descanso. La fecha 8 del Torneo Apertura se jugará desde este martes. Real Garcilaso vs. Unión Comercio será el duelo que abrirá la jornada y que tendrá como plato fuerte el encuentro entre Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal.

Celestes y ediles se medirán el miércoles a las 3.30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal llega de derrotar por 2 a 0 a Ayacucho FC de la mano de Pablo Zegarra. Los ediles sacaron un empate ante Juan Aurich en el norte.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura: todos los resultados de la fecha 7



El martes Universitario de Deportes visitará a San Martín en el Callao, luego de superar por 1 a 0 a Comerciantes Unidos. Los cremas buscan sumar otros tres puntos y escalar en la taba de posiciones

El turno de Alianza Lima será el miércoles a las 8 de la noche. Los blanquiazules recibirán a Cantolao en Matute.

TODA LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 8

Martes 4 de julio



Real Garcilaso vs. Unión Comercio

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



San Martín vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Muguel Grau - Callao

Miércoles 5 de julio



Sport Huancayo vs. Juan Aurich

Hora: 11 a.m.

Estadio: Huancayo



Melgar vs. UTC

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Monumental UNSA - Arequipa



Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra



Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Alianza Lima vs. Cantolao

Hora: 8 p.m.

Estadio: Matute

Jueves 6 de julio



Ayacucho FC vs. Sport Rosario

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

