Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 9

La fecha 9 del Torneo Apertura se juega este fin de semana. El domingo Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal serán los protagonistas de los duelos más esperados de la jornada.

Pero antes, el sábado, Deportivo Municipal recibirá a Sport Huancayo en Villa El salvador. Los ediles llegan entonados luego de rescatar un valioso empate ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura: todos los resultados de la fecha 8



El domingo Alianza Lima visitará a Unión Comercio en Cajamarca. Los íntimos buscarán recuperar el paso luego de empatar en casa, y en el último minuto, ante Cantolao, colero del Torneo Apertura.

Inmediatamente después Universitario de Deportes recibirá a Real Garcilaso, segundo en la tabla pero solo por diferencia de goles. Los cusqueños suman 16 puntos al igual que el líder Sport Huancayo.

Sporting Cristal visitará luego a Sport Rosario en la complicada cancha del Rosas Pampas. La jornada promete y aquí te jugamos todos los detalles para que no te pierdas ningún partido de la fecha 9 del Torneo Apertura.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 7



Sábado 8 de julio



Alianza Atlético vs. San Martín

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Melanio Coloma



Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo

Hora: 3 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno



Cantolao vs. Melgar

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Domingo 9 de julio



Juan Aurich vs. Comerciantes Unidos

Hora: 11.15 p.m.

Estadio: Mansiche



Unión Comercio vs. Alianza Lima

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Municipal de Cajamarca



Universitario de Deportes vs. Real Garcilaso

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental



Sport Rosario vs. Sporting Cristal

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



UTC vs. Ayacucho FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón



ESTO TE PUEDE INTERESAR

Raúl Ruidíaz protagoniza curioso reto que se ha viralizado en Facebook [VIDEO]

Raúl Ruidíaz protagoniza curioso reto que se ha viralizado en Facebook.

LEE TAMBIÉN