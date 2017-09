Torneo Clausura: día, hora y canal de la fecha 7 del campeonato peruano

A diferencia de la fecha 6 del Torneo Clausura que se postergaron 5 partidos por la preparación de la Selección Peruana, en la jornada 7 los únicos que no tendrán compromisos son Universitario de Deportes y Alianza Lima.

En la fecha 7, Sporting Cristal visitará a Ayacucho. Mientras que, Deportivo Municipal abrirá la jornada cuando reciba a Juan Aurich, que ganó de la mano de Julio César Uribe.

¿Cuándo jugará Universitario de Deportes y Alianza Lima? La ADFP aún no ha dado a conocer la fecha de reprogramación de sus encuentros ante Comerciantes Unidos y UTC, respectivamente.

Otro que no jugará en la fecha 7 es el líder Real Garcilaso, que le tocaba jugar contra Cantolao, pero el 'Delfín' tiene un convocado en la bicolor.

Fecha 7 del Torneo Clausura



Sábado 30 de setiembre

Deportivo Municipal vs. Juan Aurich

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno

Canal: Gol Perú

Domingo 1 de octubre



Real Garcilaso vs. Cantolao

Hora: 11:00 a.m.

Estadio Túpac Amaru de Sicuani

Canal: Gol Perú



Ayacucho FC vs. Sporting Cristal

Hora: 1:00 p.m.

Estadio de Cumaná

Canal: Gol Perú



Melgar vs. Sport Rosario

Hora: 1:30 p.m.

Estadio Monumental de la UNSA

Lunes 2 de octubre



San Martín vs. Unión Comercio

Hora:1:15 p.m.

Estadio Alberto Gallardo

Canal: Gol Perú



Sport Huancayo vs. Alianza Atlético

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Hunacayo

Canal: Gol Perú

Partidos Postergados

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Estadio: Juan Maldonado



Alianza Lima vs. UTC

Estadio: Alejandro Villanueva