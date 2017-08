Acabó el Torneo Apertura coronando a Alianza Lima como el equipo campeón. Pero no hay descanso para los equipos pues el Torneo Clausura arranca este fin de semana con duelos que no te puede perder.

La jornada arranca el viernes con los encuentros entre Alianza Atlético vs. Cantolao y Juan Aurich vs. UTC. Los de Cajamarca, tras una buena campaña en el Torneo Apertura, buscarán ser nuevamente los protagonistas de la última competencia del año.

El campeón Alianza Lima buscará sacarle brillo a su título, el domingo, cuando visite a Real Garcilaso en el Cusco. Una buena oportunidad para los cusqueños para sacarse el clavo con los íntimos.

También el domingo Sporting Cristal visitará a Spor Huancayo y Universitario de Deportes recibirá a Unión Comercio en el Monumental. Aquí te dejamos toda la programación completa de la primera fecha del Torneo Clausura.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA FECHA:

Viernes 18 de agosto



Alianza Atlético vs. Cantolao

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Melanio Coloma



Juan Aurich vs. UTC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Sabado 19 de agosto



San Martín vs. Melgar

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Deportivo Municipal vs. Sport Rosario

Hora: 3 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno

Domingo 20 de agosto



Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Huancayo



Real Garcilaso vs. Alianza Lima

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Túpac Amaru de Sicuani



Universitario de Deportes vs. Unión Comercio

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental



Lunes 21 de agosto



Comerciantes Unidos vs. Ayacucho FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

