Torneo Clausura: mira la programación completa de la fecha 3

El Torneo Clausura no se detiene y el balón seguirá rodando a mitad de semana. Se juega la fecha 3 con duelos importantes para los grandes de Lima quienes buscan sumar para alcanzar el título del tercer torneo del año.



Alianza Lima, motivado por el triunfo ante Universitario de Deportes en el clásico, recibe a Melgar en Matute. Los íntimos quieren el título del Torneo Clausura para coronarse automáticamente como los campeones nacionales.

Tabla de posiciones y resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura 2017



Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético de Sullana buscando recuperar el paso tras el traspié ante los íntimos. Sporting Cristal visitará a la Universidad San Martín en duelo programado en el Miguel Grau del Callao.

Te dejamos la programación completa de la fecha 3 del Torneo Clausura para que sigas al detalle todos los duelos de la jornada que se jugará desde este miércoles.

ASÍ SE JUEGA LA TERCERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA:



Miércoles 13 de setiembre



Real Garcilaso vs. Ayacucho FC

Hora: 11 a.m.

Estadio: Túpac Amaru - Sicuani



San Martín vs. Sporting Cristal

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao



Comerciantes Unidos vs. Sport Rosario

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra



Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Melanio Colomna



Alianza Lima vs. Melgar

Hora: 8 p.m.

Estadio Matute

Jueves 14 de setiembre



Sport Huancayo vs. UTC

Hora: 11 a.m.

Estadio: Huancayo



Juan Aurich vs. Unión Comercio

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Deportivo Municipal vs. Cantolao

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Luis Aguiar tras el clásico: "La idea es hacer 9 puntos en una semana" [VIDEO]



Luis Aguiar fue uno de los más destacados en el clásico. (USI)

LEE TAMBIÉN