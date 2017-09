Torneo Clausura: mira la programación completa de la fecha 4

La pelotita no para de rodar en el Torneo Clausura. Este fin de semana se juega la fecha 4 con varios equipos como protagonistas. La jornada promete buenos partidos y muchos goles en los diferentes escenarios de nuestro país.

Por ejemplo, el sábado, Sporting Cristal se enfrenta al líder Real Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo. El domingo, Alianza Lima visitará a Ayacucho FC y Universitario de Deportes recibirá a Juan Aurich en el Estadio Monumental.

Aquí te dejamos la programación completa de la cuarta fecha del Torneo Clausura para que no te pierdas ningún detalle de los partidos.

Tabla de posiciones y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura



ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 4:



Sábado 16 de setiembre



Melgar vs. Aliana Atlético

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: UNSA



Sporting Cristal vs. Real Garcilaso

Hora: 3 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Sport Rosario vs. San Martín

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampa

Domingo 17 de setiembre



Unión Comercio vs. Deportivo Municipal

Hora: 11 a.m.

Estadio: IPD Nueva Cajamarca



Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Universitario de Deportes vs. Juan Aurich

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental



Cantolao vs. Sport Huancayo

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Lunes 18 de setiembre



UTC vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Hperoes de San Ramón

