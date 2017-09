Torneo Clausura: mira la programación completa de la fecha 5.

La pelotita no para de rodar en el Torneo Clausura. Este fin de semana se juega la fecha 5 con varios equipos como protagonistas. La jornada promete buenos partidos y muchos goles en los diferentes escenarios de nuestro país.

El duelo más atractivo de la fecha enfrentará a Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute. Pero también hay otro plato fuerte: Universitario de Deportes visitará a Deportivo Municipal en el estadio Nacional.

► Tabla de posiciones del Torneo Clausura: resultados de la fecha 4

Aquí te dejamos la programación completa de laquinta fecha del Torneo Clausura para que no te pierdas ninguno de los partidos.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 5:

Viernes 22



U. San Martín vs. UTC

Hora: 1:15 pm

Estadio: Alberto Gallardo



Comerciantes Unidos vs. Cantolao

Hora: 3:30 pm

Estadio: Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)



Sábado 23



Juan Aurich vs. Alianza Atlético

Hora: 12:30 pm

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro (Olmos)



FBC Melgar vs Ayacucho FC

Hora: 3:00 pm

Estadio: Mariano Melgar (Arequipa)



Deportivo Municipal vs. Universitario

Hora: 8:00 pm

Estadio: Estadio Nacional



Domingo 24



Sport Huancayo vs. Unión Comercio

Hora: 11:15 am

Estadio: Huancayo



Real Garcilaso vs. Sport Rosario

Hora: 1:15 pm

Estadio: Garcilaso (Cusco)



Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Hora: 3:30 pm

Estadio: Alejandro Villanueva