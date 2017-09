Torneo Clausura: mira la programación completa de la fecha 6

Lo apretado del calendario no permite que el Torneo Clausura se detenga a pesar de que Ricardo Gareca ya hizo oficial su convocatoria para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018. Pero la ADFP lanzó la advertencia: clubes que tengan seleccionados, pueden suspender sus partidos de las fechas 6 y 7. Es por ello que esta jornada de mitad de semana solo t6endrá cuatro partidos.

Sporting Cristal, Universitario de Deportes, UTC, Cantolao, San Martín y Melgar, son seis de los siete clubes que aportan jugadores a la bicolor. El único equipo que no postergará partidos a pesar de tener dos llamados para los choques contra Argentina y Colombia, será Alianza Lima, que precisamente jugará el partido de la fecha.

Tabla de posiciones y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura

Los de Pablo Bengoechea visitarán a Sport Rosario en una de las dos salidas a altura que le restan en el Torneo Clausura. Sin Leao Butrón ni Miguel Araujo, los íntimos buscarán seguir sumando para pornese como líderes, aprovechando que Real Garcilaso no jugará.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA



Martes 26 de septiembre



Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal

Hora: 1:15 pm.

Estadio: Melanio Coloma de Bellavista, Sullana



Juan Aurich vs. Ayacucho FC

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Carlos Olivares de Guadalupe

Miércoles 27 de septiembre



Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos

Hora: 1:15 pm.

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca



Jueves 28 de septiembre



Sport Rosario vs. Alianza Lima

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Rosas Pampas de Huaraz

Postergados



Cantolao vs. San Martín



Sporting Cristal vs. Melgar



UTC vs. Real Garcilaso



Universitario vs. Sport Huancayo