Torneo Clausura: mira la programación completa de la fecha 8

La Selección Peruana empató con Colombia y aseguró su pase al repechaje. La euforia de la última fecha por las Eliminatorias va quedando atrás y los hinchas ya se preguntan a qué rivales enfrentarán sus respectivos equipos este fin de semana.

Desde este viernes la pelota del torneo local comenzará a rodar nuevamente y por eso te jugamos la programación al detalle de todos los encuentros correspondientes a la fecha 8 del Torneo Clausura.

Todos los clubes se tiñeron de rojo y blanco para alentar a la bicolor pero hoy ya vuelven a vestir sus respectivos colores y retomar la lucha por el título del Descentralizado 2017.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 8:



Viernes 13 de octubre



UTC vs. Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón



Sábado 14 de octubre



Juan Aurich vs. Sport Huancayo

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal

Hora: 3 p.m.

Estadio: Elías Moreno



Sport Rosario vs. Ayacucho FC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Cantolao vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

Domingo 15 de octubre



Unión Comercio vs. Real Rarcilaso

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca



Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Melanio Coloma



Universitario de Deportes vs. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Monumental



