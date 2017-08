Tras el partido que este lunes protagonizarán Comerciantes Unidos vs. Ayacucho FC, el Torneo Clausura entrará en receso debido a los partidos de la Selección Peruana ante Bolivia (31 de agosto) y Ecuador (5 de setiembre), por las Eliminatorias Rumbo a Rusia 2018.

¿Cuándo se reiniciará el Torneo Clausura? La segunda fecha se jugará desde el viernes 8 de setiembre cuando se midan Cantolao vs. Juan Aurich en el Callao. La jornada incluirá el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Tabla de posiciones: así se mueve en la fecha 1 del Torneo Clausura 2017



¿Cuándo se jugará el clásico? El duelo que todos los hinchas esperan, entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está programado para el sábado 10 de setiembre, a las 8 de la noche, en el estadio de Matute.

El partido entre cremas y blanquiazules se disputará solo con la hinchada íntima y será el partido más atractivo de la jornada. En esta segunda fecha Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos.

ASÍ SE JUGARÁ LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 8 de setiembre



Cantolao vs. Juan Aurich

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao



Sábado 9 de setiembre



Ayacucho FC vs. Universidad San Martín

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



UTC vs. Deportivo Municipal

Hora: 3 p.m.

Estadio: Hperoes de San Ramón



Sport Rosario vs. Sport Huancayo

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domningo 10 de setiembre



Unión Comercio vs. Alianza Atlético

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: IPD Nueva Cajamarca



Melgar vs. Real Garcilaso

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA



Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Hora: 4 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Universitario: el triunfo sobre Cristal que les dio el Torneo Centenario a ras de campo



Universitario: el triunfo sobre Cristal que les dio el Torneo Centenario a ras de campo

LEE TAMBIÉN