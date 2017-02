No hay razón para que la pelota deje de rodar en el Torneo de Verano. Y no solo en los partidos de fondo, sino también en el Torneo de Reservas. En la quinta jornada hubo partidos muy interesantes que permiten ver cómo se va acomodando todo en la tabla de posiciones.

Por ejemplo, todo hace indicar que Sporting Cristal mantendrá el nivel mostrado en el 2016: esta vez visitó a Sport Rosario y se trajo los 3 puntos de Huaraz. Entre otros resultados importantes, encontramos la primera victoria de Alianza Lima ante Sport Huancayo en Matute.

Por otro lado, el resultado abultado se dio en la cancha de Villa el Salvador y no precisamente por lo deportivo, sino a raíz de la falta de ambulancia en el recinto. Por dicha razón, Deportivo Municipal automáticamente perdió los 3 puntos ante Comerciantes Unidos y cayó por el resultado de 0-3.

BASES DEL TORNEO DE RESERVAS

Debemos recordar que el Torneo de Reservas de esta temporada se jugará de forma idéntica al Descentralizado 2017, es decir en etapas: Torneo de Verano, Torneo Apertura y Torneo Clausura. Eso sí, no habrá definición extra para conocer al campeón, sino que este se decidirá por el puntaje acumulado, así jueguen en distintos grupos.



Además, los clubes campeones y subcampeones del Torneo de Reservas en cada etapa bonificará al primer equipo de la siguiente manera:



Torneo de Verano



- Campeón: dos puntos de bonificación para la siguiente etapa del Torneo de Reservas.



- Subcampeón: un punto de bonificación para la siguiente etapa del Torneo de Reservas.



Descentralizado 2017



- Campeón: dos puntos de bonificación para el equipo profesional en la tabla de posiciones acumulada.



- Subcampeón: un punto de bonificación para el equipo profesional en la tabla de posiciones acumulada.



Además, este año la FPF ha realizado algunas modificaciones al reglamento, para darle minutos as jugadores jóvenes y todos los clubes, de forma obligatoria deberán tener en el once titular lo siguiente:



- Un mínimo de 02 (dos) jugadores nacidos en el año 1997

- Un mínimo de 04 (cuatro) jugadores nacidos en el año 1998

- Un mínimo de 01 (uno) jugador nacido en el año 1999

- Un máximo de 04 (cuatro) jugadores libres, sean nacionales o extranjeros.



El no cumplir con estas normas, acarrearía una sanción.

Torneo de Verano: resultados del la jornada 5

FECHA HORA LOCAL VS. VISITA GRUPO 25/02 FINAL Ayacucho FC 2-2 Unión Comercio A 25/02 FINAL Municipal 0-3 Comerciantes Unidos B 25/02 FINAL Sport Rosario 0-1 Sporting Cristal A 26/02 FINAL Real Garcilaso 3-2 UTC B 26/02 FINAL Juan Aurich 1-0 Universitario B 26/02 FINAL Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo B 26/02 FINAL Melgar 0-1 San Martín A 27/02 FINAL Cantolao 1-1 Alianza Atlético B

Torneo de Verano: tabla de posiciones tras la jornada 5

Puesto Club PJ PG PE PP DG Puntos 1 Sporting Cristal 5 4 1 0 8 13 2 Sport Huancayo 5 3 1 1 6 10 3 Comerciantes U. 5 3 1 1 3 10 4 Real Garcilaso 5 2 1 2 0 10 5 Universitario 5 3 0 2 2 9 6 Melgar 5 3 0 2 1 9 7 San Martín 5 2 2 1 2 8 8 Sport Rosario 5 2 2 1 1 8 9 Alianza Atlético 5 1 3 1 -1 6 10 Municipal 5 1 2 2 -3 5 11 Ayacucho FC 5 1 2 2 -4 5 12 Alianza Lima 4 1 1 2 -1 4 13 Juan Aurich 4 1 1 2 -2 4 14 Cantolao 5 1 1 3 -3 4 15 UTC 5 1 1 3 -5 3 16 Unión Comercio 5 0 1 4 -4 1

Revisa la tabla de resultados tras la fecha 4 del Torneo de Reservas aquí

NO DEJES DE LEER