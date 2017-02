Torneo Promoción y Reservas: tabla de posiciones y resultados tras la tercera fecha del Torneo de Verano

El Torneo de Reservas se pone interesante con equipos que no se sacan mucha diferencia: cinco empates en ocho partidos, hablan de un torneo muy parejo en el que solo Melgar ha sabido sumar puntaje perfecto. Precisamente el cuadro rojinegro ganó esta fecha con doblete de José Carlos Fernández. Sporting Cristal, no pudo en casa ante San Martín y Alianza sumó su primer punto en esta fecha.

Debemos recordar que el Torneo de Reservas de esta temporada se jugará de forma idéntica al Descentralizado 2017, es decir en etapas: Torneo de Verano, Torneo Apertura y Torneo Clausura. Eso sí, no habrá definición extra para conocer al campeón, sino que este se decidirá por el puntaje acumulado, así jueguen en distintos grupos.

Además, los clubes campeones y subcampeones del Torneo de Reservas en cada etapa bonificará al primer equipo de la siguiente manera:



Torneo de Verano



- Campeón: dos puntos de bonificación para la siguiente etapa del Torneo de Reservas.



- Subcampeón: un punto de bonificación para la siguiente etapa del Torneo de Reservas.



Descentralizado 2017



- Campeón: dos puntos de bonificación para el equipo profesional en la tabla de posiciones acumulada.



- Subcampeón: un punto de bonificación para el equipo profesional en la tabla de posiciones acumulada.

Además, este año la FPF ha realizado algunas modificaciones al reglamento, para darle minutos as jugadores jóvenes y todos los clubes, de forma obligatoria deberán tener en el once titular lo siguiente:



- Un mínimo de 02 (dos) jugadores nacidos en el año 1997

- Un mínimo de 04 (cuatro) jugadores nacidos en el año 1998

- Un mínimo de 01 (uno) jugador nacido en el año 1999

- Un máximo de 04 (cuatro) jugadores libres, sean nacionales o extranjeros.



El no cumplir con estas normas, acarrearía una sanción.​

RESULTADOS DEL TORNEO DE PROMOCIÓN Y RESERVAS - FECHA 3

LOCAL VS. VISITA GRUPO Cantolao 0-1 Ayacucho A Real Garcilaso 1-1 Sport Huancayo B Juan Aurich 1-1 Comerciantes U. B Sport Rosario 0-0 Alianza Atlético A Sporting Cristal 1-1 San Martín A Melgar 4-3 Unión Comercio A UTC 1-2 Universitario B Alianza Lima 1-1 Municipal B

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO DE PROMOCIÓN Y RESERVAS - FECHA 3

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Melgar 3 3 0 0 9 6 3 9 2 Sport Huancayo 3 2 1 0 8 2 6 7 3 Sporting Cristal 3 2 1 0 3 1 3 7 4 Real Garcilaso 3 1 1 1 3 2 1 7 5 Universitario 3 2 0 1 4 3 1 6 6 San Martín 3 1 2 0 5 3 2 5 7 Sport Rosario 3 1 2 0 3 2 1 5 8 Ayacucho FC 3 1 1 1 5 5 0 4 9 Municipal 3 1 1 1 4 4 0 4 10 Comerciantes U. 3 1 1 1 2 3 -1 4 11 UTC 3 1 0 2 3 7 -4 3 12 Alianza Atlético 3 0 2 1 2 4 -2 2 13 Alianza Lima 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 Juan Aurich 2 0 1 1 2 4 -2 1 15 Unión Comercio 3 0 0 3 4 7 -3 0 16 Cantolao 3 0 0 3 1 5 -4 0

