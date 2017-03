Torneo de Reservas: tabla de posiciones y resultados tras la fecha 8 del Torneo de Verano

El Torneo de Reservas continúa de la misma manera como se está jugando el Torneo de Verano. Incluso con la suspensión de partidos en esta fecha en la que Sporting Cristal se mantiene como líder, pero le pisan los talones Sport Huancayo y Sport Rosario. A continuación te mostramos el resumen completo de la jornada.

De los 6 partidos que se jugaron esta fecha hubo tres empates. Los más importantes los que lograron Sporting Cristal en su visita a Unión Comercio y el de Sport Rosario en Ayacucho. Pero sin duda, el resultado más importante fue la goleada de Sport Huancayo sobre Universitario de Deportes por 5-1 y que mandó a los cremas al cuarto lugar.

El triunfo del 'Rojo Matador' en el Torneo de Reservas lo llevó hasta el segundo lugar, donde permanecerá hasta el reinicio del campeonato que entra en receso por las Eliminatorias. Pero que este fin de semana completará uno de los tres partidos que fueron postergados: Alianza Lima visita a Juan Aurich en Olmos.

BASES DEL TORNEO DE RESERVAS



Debemos recordar que el Torneo de Reservas de esta temporada se jugará de forma idéntica al Descentralizado 2017, es decir en etapas: Torneo de Verano, Torneo Apertura y Torneo Clausura. Eso sí, no habrá definición extra para conocer al campeón, sino que este se decidirá por el puntaje acumulado, así jueguen en distintos grupos.



Además, los clubes campeones y subcampeones del Torneo de Reservas en cada etapa bonificará al primer equipo de la siguiente manera:



Torneo de Verano



- Campeón: dos puntos de bonificación para la siguiente etapa del Torneo de Reservas.



- Subcampeón: un punto de bonificación para la siguiente etapa del Torneo de Reservas.



Descentralizado 2017



- Campeón: dos puntos de bonificación para el equipo profesional en la tabla de posiciones acumulada.



- Subcampeón: un punto de bonificación para el equipo profesional en la tabla de posiciones acumulada.

Además, este año la FPF ha realizado algunas modificaciones al reglamento, para darle minutos as jugadores jóvenes y todos los clubes, de forma obligatoria deberán tener en el once titular lo siguiente:



- Un mínimo de 02 (dos) jugadores nacidos en el año 1997

- Un mínimo de 04 (cuatro) jugadores nacidos en el año 1998

- Un mínimo de 01 (uno) jugador nacido en el año 1999

- Un máximo de 04 (cuatro) jugadores libres, sean nacionales o extranjeros.



El no cumplir con estas normas, acarrearía una sanción.

RESULTADOS DEL TORNEO DE RESERVAS - FECHA 8

LOCAL VS. VISITA Ayacucho FC 3-3 Sport Rosario Municipal 0-0 Real Garcilaso Unión Comercio 2-2 Sporting Cristal Sport Huancayo 5-1 Universitario Alianza Lima 0-2 Juan Aurich Comerciantes Unidos 1-2 UTC

PARTIDOS DEL TORNEO DE RESERVAS QUE NO SE HAN JUGADO

FECHA LOCAL VS. VISITA JORNADA 19/03/2017 Juan Aurich vs. Alianza Lima 1 Por confirmar Alianza Atlético Post. San Martín 8 Por confirmar Cantolao Post. Melgar 8

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO DE RESERVAS - FECHA 8



Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sporting Cristal 8 6 2 0 22 6 16 20 2 Sport Huancayo 8 5 1 2 17 6 11 16 3 Sport Rosario 8 4 3 1 14 10 4 15 4 Universitario 8 5 0 3 12 10 2 15 5 San Martín 7 4 2 1 12 8 4 14 6 Juan Aurich 7 3 2 2 8 6 2 11 7 Comerciantes U. 8 3 1 4 9 11 -2 10 8 Melgar 7 3 0 4 10 11 -1 9 9 Real Garcilaso 8 2 3 3 8 10 -2 9 10 Municipal 8 2 3 3 5 9 -4 9 11 Alianza Atlético 7 1 5 1 8 9 -1 8 12 Alianza Lima 7 2 2 3 6 8 -2 8 13 UTC 8 2 2 4 7 12 -5 8 14 Ayacucho FC 8 1 4 3 14 19 -5 7 15 Cantolao 7 1 1 5 9 21 -12 4 16 Unión Comercio 8 0 3 5 14 19 -5 3

