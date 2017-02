Torneo de Verano: ADFP solicita acceso de gorras y lentes de sol por calor intenso

El calor ha sido motivo de conversación en toda la costa del Perú. La sensación térmica en Lima, por ejemplo, puede llegar hasta 40° y el Torneo de Verano no está ajeno a esto. No obstante, las medidas que ha tomado el Ministerio del Interior no han beneficiado a todos: Sporting Cristal sí y Universitario de Deportes no.

Y es que los rimenses hicieron llegar su pedido a las autoridades para que los hinchas puedan ingresar al Gallardo con gorras y lentes de sol. Dicha medida fue aceptada y la PNP facilitó el acceso de dichos elementos que son, habitualmente, prohibidos en los estadios de fútbol en el Perú.

Por ello, Universitario de Deportes no se quedó atrás y también realizó un pedido para que los seguidores merengues puedan asistir al partido ante Sport Huancayo con gorras y lentes de sol en el Estadio Monumental (4:00 p.m.). Sin embargo, este fue rechazado. ¿Por qué?

Universitario pidió a PNP el uso de gorros y lentes de sol. El pedido fue rechazado "por criterio", pero permitido a Cristal. @tuitdepor — Andrea Closa (@andrea_closa) 5 de febrero de 2017

El pedido de los merengues se basó en recomendaciones del Ministerio de Salud para que los seguidores se cuiden de los rayos solares. Además, muchos niños asistirán al debut crema en el Torneo de Verano, pero la PNP no facilitará el acceso, salvo que haya una medida de último momento para que se dé así.

Por otra parte, la ADFP a través de su cuenta de Twitter hizo un pedido público al Ministerio del Interior para que la Policía Nacional del Perú (PNP) permita el ingreso a los estadios con gorras y lentes para proteger la salud de los espectadores. Todo hace indicar que las próximas horas podría haber cambios.

