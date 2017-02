Torneo de Verano: conoce la programación de la quinta fecha del certamen

El Torneo de Verano tiene descanso. Este fin de semana continúa su curso con la quinta fecha, la cual prometer traer muchas emociones en los encuentros. Y todos los puedes vivir a través de Depor.com.

La jornada va desde el sábado 25 al lunes 27 de febrero. Uno de los duelos más esperados es el que protagonizarán Alianza Lima y Sport Huancayo. Los íntimos llegarán con la motivación de su último triunfo. En tanto, el 'Rojo Matador', con varios exaliancistas, tratará de aguarle la fiesta en Matute.

25 de febrero



Ayacucho FC vs. Unión Comerio

Estadio: Ciudad de Cumaná (Ayacucho). Hora: 12:30 p.m.



Deportivo Municipal vs. Comerciantes Unidos

Estadio: Iván Elías Moreno (Lima). Hora 3:30 p.m.



Sport Rosario vs. Sporting Cristal

Estadio: Rosas Pampa (Huaraz) Hora: 5:45 p.m.



26 de febrero



Real Garcilaso vs. UTC

Estadio: Inca Garcilaso (Cusco). Hora: 11 a.m.



Melgar vs. San Martín

Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa). Hora: 1:30 p.m.



Juan Aurich vs. Universitario de Deportes

Estadio: Mansiche (Trujillo). Hora: 4 p.m.



Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima). Hora: 6:15 p.m.



27 de febrero



Academia Cantolao vs. Alianza Atlético

Estadio: Miguel Grau (Callao). Hora: 7 p.m.



