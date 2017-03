Fútbol peruano: ¿Pueden volver a dirigir los técnicos cesados en el Torneo de Verano?

De los cuatro técnicos cesados por los clubes en estas primeras fechas del Torneo de Verano, dos son peruanos: Duilio Cisneros (ex Garcilaso) y Julio César Uribe (ex Unión Comercio). Los otros dos son Nahuel Martínez (ex Alianza Atlético) y Jorge Aravena (ex Comerciantes Unidos).



Tras quedarse sin equipo, ellos no pueden dirigir otra institución, al menos, en la presente competencia. ¿Y hasta cuándo están impedidos de hacerlos?



Te puede interesar ► Los futbolistas más veteranos que disputan el Torneo de Verano



Según el artículo 62 de las bases del Descentralizado, "los entrenadores, asistentes, preparadores físicos y de arqueros no podrán desempeñarse como tales en más de un club durante el desarrollo del mismo Torneo, entiéndase Torneo de Verano, Apertura y Clausura".

Es decir, los cuatro entrenadores cesados en el Torneo de Verano tienen que esperar hasta el segundo etapa del campeonato para volver a sentarse en el banquillo de alguno de los clubes participantes. Y ¿cuándo se inicia la próximo competencia? El inicio del Apertura está programado para 7 de mayo.

Pero no piensen que esta disposición es nueva. Ya tiene varios años y se instauró en Clausura de 2012, a partir de lo que pasó con el colombiano José 'Chepe' Torres que dirigió tres equipos en un mismo semestre: Deportivo Wanka, Alianza Atlético y Alianza Lima.