Torneo de Verano: ¿qué equipo no ha sumado en la bolsa de minutos?

Una necesidad que tienen todos los equipos del Descentralizado 2017 es sumar en la Bolsa de Minutos. Y es que los 16 clubes que forman parte del campeonato tienen la obligación de llegar a 4000 minutos si es que no quieren correr el riesgo de que les quiten puntos al final del Torneo. ¿Y cómo lo están tomando los clubes por ahora?

Si bien el Torneo de Verano recién ha empezado y se jugará la tercera fecha este fin de semana, aún hay un equipo que no ha sumado minuto alguno en la Bolsa. Hay otros que ya están avanzando porque saben que esta primera etapa del Descentralizado es corta y, por ello, hay que ir corriendo con el tema.

El equipo que no ha sumado minuto alguno en la Bolsa es Sport Huancayo. El cuadro dirigido por Diego Umaña tiene hasta tres jugadores sub 20 para este plan: Stalin Morales, Joel Paucar y Waldir Calderón , pero hasta hoy no han jugado en el primer equipo. Este fin de semana chocará ante Real Garcilaso.

Sin embargo, otros equipos ya vienen trabajando en la Bolsa de Minutos a paso rápido. Por ejemplo, el recien ascendido Sport Rosario ya lleva 342 minutos gracias a su nuevo jale Johan Madrid y Rolando Arrasco.

Sporting Cristal no se queda atrás con 250 minutos por las participaciones de Luis Abram, Alexis Rojas y el ex seleccionado sub 20, Fernando Pacheco. Alianza Lima también ha venido sumando con Aldair Fuentes y Erinson Ramírez.

Se recuerda que los clubes que participan en Primera División deberán cumplir con 4000 minutos al finalizar el año. De estos, 3500 deben ser de la categoría 1996 o menor. Además, aplica los 3 torneos con un mínimo de 1100 al finalizar el Torneo de Verano, 1200 en el Apertura y 1200 al Clausura. Los 500 restantes deben ser de las categorías 1997 o menores.



