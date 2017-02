Torneo de Verano: mira la programación de la cuarta fecha

El Torneo de Verano llega a su cuarta fecha y se jugará a mitad de semana. Esta jornada trae interesantes duelos para los protagonistas del fútbol peruano.



El miércoles Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal serán los protagonistas. Los cremas reciben a Garcilaso, los blanquiazules visitan a Comerciantes Unidos y los celestes enfrentan a Ayacucho.

Vale mencionar que esta primera etapa se jugará con dos grupos de ocho equipos cada uno. Serán un total de 14 fechas con partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada serie jugarán la final el 30 de abril y el campeón clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores como Perú 3.

ASÍ ESTÁN CONFORMADOS LOS GRUPOS DEL TORNEO DE VERANO:

GRUPO A GRUPO B Sporting Cristal Universitario San Martín Municipal Cantolao Alianza Lima Melgar Real Garcilaso Ayacucho FC Sport Huancayo Sport Rosario UTC Unión Comercio Comerciantes Unidos Alianza Atlético Juan Aurich

ASÍ SE JUGARÁ LA CUARTA FECHA DEL TORNEO DE VERANO

Miércoles 22 de febrero



Unión Comercio vs. Cantolao

Hora: 11 a.m.

Estadio: Municipal de Cajamarca



Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra



UTC vs. Deportivo Municipal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón



San Martín vs. Sport Rosario

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau-Callao



Universitario vs. Real Garcilaso

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental

Jueves 23 de febrero



Sport Huancayo vs. Juan Aurich

1.15 p.m.

Estadio: Huancayo



Alianza Atlético vs. Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Melanio Coloma

