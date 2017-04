Torneo de Verano: mira la programación de la novena fecha

La novena fecha del Torneo de Verano se juega el fin de semana y con el clásico como el duelo más destacado. Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Monumental con el aliento de toda su hinchada.

Son 50 mil entradas que se han puesto a la venta y los cremas esperan un lleno total para este encuentro con sabor a revancha. En el primer clásico del Torneo de Verano los íntimos ganaron 2 a 0 con goles de Germán Pacheco y Luis Aguiar.

La fecha nueve del Torneo de Verano también tiene como atractivo en duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético y el Juan Aurich vs. Deportivo Municipal.

ASÍ ESTÁN CONFORMADOS LOS GRUPOS DEL TORNEO DE VERANO:

GRUPO A GRUPO B Sporting Cristal Universitario San Martín Municipal Cantolao Alianza Lima Melgar Real Garcilaso Ayacucho FC Sport Huancayo Sport Rosario UTC Unión Comercio Comerciantes Unidos Alianza Atlético Juan Aurich

ASÍ SE JUGARÁ LA NOVENA FECHA DEL TORNEO DE VERANO

Viernes 14 de abril



Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



UTC vs. Sport Huancayo

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón -Cajamarca

Sábado 15 de Abril



San Martín vs. Cantolao

Hora: 3 p.m.

estadio: Miguel Grau - Callao



Sport Rosario vs. Unión Comercio

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Rosas Pampas - Huaraz



Universitario vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 16 de abril



Real Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Túpac Amaru - Sicuani



Juan Aurich vs. Municipal

Hora: 4 p.m.

Estadio: César Flores - Lambayeque



Portergado:

Melgar vs. Ayacucho FC

