El fin de semana se juega la fecha 8 del Torneo de Verano y los equipos van a salir con todo para segurar buenos resultados. Tras esta jornada en torneo se suspende por la Selección Peruana, hasta el 29 de marzo, fecha marcada para su reinicio.

En esta jornada del Torneo de Verano Unión Comercio recibirá a Sporting Cristal, Sport Huancayo a Universitario de Deportes y Alianza Lima a Juan Aurich.

► Christian Cueva lesionado: comando técnico de la bicolor se comunicó con el jugador

Vale mencionar que esta primera etapa se jugará con dos grupos de ocho equipos cada uno. Serán un total de 14 fechas con partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada serie jugarán la final el 30 de abril y el campeón clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores como Perú 3.

ASÍ ESTÁN CONFORMADOS LOS GRUPOS DEL TORNEO DE VERANO:

GRUPO A GRUPO B Sporting Cristal Universitario San Martín Municipal Cantolao Alianza Lima Melgar Real Garcilaso Ayacucho FC Sport Huancayo Sport Rosario UTC Unión Comercio Comerciantes Unidos Alianza Atlético Juan Aurich

ASÍ SE JUGARÁ LA OCTAVA FECHA DEL TORNEO DE VERANO

Viernes 10 de marzo



Alianza Atlético vs. San Martín

SUSPENDIDO

(Sin fecha de reprogramación)



Sábado 11 de marzo



Ayacucho FC vs. Sport Rosario

Hora: 11 a.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Cantolao vs. Melgar

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau-Callao



Deportivo Municipal vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno-Villa El Salvador

Domingo 12 de marzo



Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Hora: 11 a.m.

Estadio: IPD Nueva Cajamarca



Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Huancayo



Alianza Lima vs. Juan Aurich

Hora: 4 p.m.

Estadio Matute



Lunes 13 de marzo



Comerciantes Unidos vs. UTC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

ESTO TE PUEDE INTERESAR

► Alianza Lima: los hinchas piden reforzar el equipo con un '9'

Alianza Lima: los hinchas opinan sobre el empate ante UTC.

LEE TAMBIÉN