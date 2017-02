Torneo de Verano: mira la programación de la tercera fecha

El Torneo de Verano no para y la tercera fecha nos trae partidos muy importantes tras una segunda jornada en la que fueron protagonistas Alianza Lima y Universitario de Deportes. El plato fuerte para esta oportunidad, será el de los íntimos ante el siempre duro Deportivo Municipal.

Sin embargo, también habrá otros partidos que llamarán la atención de sus hinchas. Por ejemplo, Sporting Cristal vuelve a jugar en casa ante San Martín, mientras que Universitario de Deportes visitará el 'Héroes de San Ramón' para jugar ante UTC.

Vale mencionar que esta primera etapa se jugará con dos grupos de ocho equipos cada uno. Serán un total de 14 fechas con partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada serie jugarán la final el 30 de abril y el campeón clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores como Perú 3.



ASÍ ESTÁN CONFORMADOS LOS GRUPOS:

GRUPO A GRUPO B Sporting Cristal Universitario San Martín Municipal Cantolao Alianza Lima Melgar Real Garcilaso Ayacucho FC Sport Huancayo Sport Rosario UTC Unión Comercio Comerciantes Unidos Alianza Atlético Juan Aurich

ASÍ SE JUGARÁ LA SEGUNDA FECHA:

Viernes 17



Cantolao vs Ayacucho FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio; Miguel Grau (Callao)



Sábado 28

Real Garcilaso vs Sport Huancayo

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Garcilaso (Cusco)



Juan Aurich vs Comerciantes Unidos

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Elías Aguirre (Chiclayo)



Sport Rosario vs Alianza Atlético

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Rosas Pampas (Huaraz)



Domingo 19



Sporting Cristal vs U. San Martín

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo (Lima)



FBC Melgar vs Unión Comercio

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: UNSA (Arequipa)



UTC vs Universitario de Deportes

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón (Cajamarca)



Alianza Lima vs Deportivo Municipal

Hora: 6:00 p.m.

Estadio Alejandro Villanueva





