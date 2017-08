Anotar tres goles en un partido no es cosa de todos los días. Hacerlo en 43 minutos, tampoco y que esa marca la logres en tu primer partido en Primera División, lo hace aún más increíble. Renzo Benavides fue el protagonista de la fecha al apuntarse un triplete en el Comerciantes Unidos vs. Ayacucho FC y que le valió para superar a varios de sus colegas de otros clubes que no han tenido un buen año. Las cosas que tiene el fútbol.

Por soltar un ejemplo, 'Ropita' ya tiene la misma cantidad de goles que Alexi Gómez y Reimond Manco, entre otros jugadores ofensivos que tienen cercanía al arco rival y ya superó a otros como Diego Guastavino y Hernán Rengifo que en la primera parte del años solo han celebrado dos veces con camiseta de Universitario de Deportes.

Comerciantes Unidos goleó 4-0 a Ayacucho FC con triplete de Renzo Benavides

Y si seguimos con las cifras, en este primer cotejo, Renzo Benavides se ha convertido en el delantero más efectivo del torneo con números que ningún otro jugador tiene. Sin dudas, un triplete en su primer partido lo respalda en su regreso a Primera División, pero ahora le mete presión porque tendrá que acostumbrarse a celebrar si no quiere ser flor de un día.

Sobre todo porque en lo que va del año, Comerciantes Unidos se ha caracterizado por la falta de gol. Su artillero es el portero Exar Rosales con cinco tantos y, con 40 goles anotados por todo el plantel, es el sexto equipo con menor cantidad de goles anotados (Promedio de 1,3 goles por partido).

Tras cuatro años paseándose por varios equipos de Segunda División, Renzo Benavides volvió a la máxima categoría por una revancha personal. A sus 36 años, ha regresado con lo que mejor sabe hacer, robarse la atención a punta de goles. En Cutervo esperan que sigan los festejos.

