Troglio se reunió con la Comisión por el ‘caso Gino Guerrero’: ¿será refuerzo de la 'U' para el Clausura? 

Está de rodillas y apretando los puños. De fondo sus compañeros se abrazan. La foto es una celebración de UTC, su equipo. Y la descripción dice: “Ahora se define todo”. Es la última publicación de Gino Guerrero, jugador que interesa mucho a Universitario de Deportes, en su Facebook, hace dos días.

Algunos amigos, a través de comentarios en esa red social, le desean suerte para el domingo, pues el ‘Gavilán’ es, junto a Real Garcilaso y Alianza Lima, uno de los clubes que llegará a la última fecha con chances de pelear el título.



Otros –que seguramente también piensan en lo mejor para su futuro– le preguntan si seguirá en Cajamarca, ante el interés de Universitario de Deportes y las propias declaraciones de Pedro Troglio, en varias oportunidades, de que lo quieren para el Clausura.

¿Su llegada es imposible? No, Depor conoció que el último miércoles hubo una reunión entre la Comisión de Fútbol y ‘Pedrito’ para evaluar ese caso y el de un fichaje más.



Fecha de caducidad

“Me agrada el sistema de Troglio y sí me acoplaría sin problemas a su 4-3-3”, dijo en su momento Gino Guerrero. Está el deseo, pero no es tan sencillo, pues tiene contrato con el equipo cajamarquino hasta diciembre. Por ello, los merengues están

luchando contra el reloj.



Tienen que cerrar el vínculo, pero no hay plazo hastan de mes, sino hasta antes de que comience el Clausura (si Gerrero juega un partido con UTC, la operación se cae). Veremos si su próxima publicación es celebrando, pero esta vez, con camiseta de Universitario de Deportes.

