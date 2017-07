Unión Comercio vs Ayacucho FC se enfrentan este sábado en el Ciudad de Cumaná por la fecha once del Torneo Apertura. Ambos cuadros llegan con varias derrotas consecutivas. Y en el puntaje acumulado no están lejos de la zona roja de la tabla (GOL PERÚ/12:30 pm).

A pesar que Unión Comercio cayó en la última fecha ante Melgar en Arequipa, dejó una buena impresión y signos que va a recuperarse. El 'Poderoso' lleva tres derrotas de forma consecutiva (frente a Gracilaso, Alianza Lima y Melgar).

En la tabla de posiciones, Unión Comercio se encuentra en la posición trece con diez unidades. Y en condición de local viene de caer ante Alianza (1-0). Por su parte, Ayacucho FC la pasa similar, pues no triunfa hace jornadas (tres derrotas y un empate).

En Unión Comercio tienen la seguridad de volver a la victoria. "Hemos venido jugado bien, pero falta más eficacia de cara al arco. Estoy seguro que ante Ayacucho volveremos a ganar", dijo Reimond Manco.

"Asumo con tranquilidad este mal momento en cuando a los resultados. Tenemos claro que la no presencia de los delanteros nos ha llevado a estar en esa situación. Hemos generado mucho, pero no hemos concretado los goles”, manifestó el técnico de Ayacucho FC, Francisco Melgar.

POSIBLES ALINEACIONES:

UNIÓN COMERCIO: Luis Araújo, Jaime Vásquez, Edy Rentería, Jair Yglesias, Nelinho Quina, Mario Velarde, Jean Fuentes, Ángel Ojeda, David Dioses, Reimond Manco y Ronal Huaccha.

AYACUCHO FC: Mario Villasanti, Jesús Arismendi, Raúl Penalillo, Sixto Ramírez, Junior Huerta, Luis Carranza, Juan Morales, Paolo Joya, Carlos Gonzáles, Willyan Mimbela y Henry Colán .