Estuvo sin trabajo solo tres días. El domingo dejó de ser técnico de Tigre de Argentina y el miércoles por la mañana ya era de Universitario de Deportes. Todo estaba calculado: César Vento, quien estaba en Argentina, se comunicó con él y, tras un par de reuniones, lo convenció de ser el nuevo entrenador crema.



Pedro Troglio aceptó encantado. “Para mí es un placer llegar a Perú. Desde ya estoy feliz”, repitió anoche al llegar a nuestro país. Pero el flamante técnico de la 'U' no esperó mucho tiempo para conocer a sus nuevos pupilos. Esta mañana, estuvo en Campo Mar U para iniciar sus trabajos con los cremas.



Pedro Troglio conversó previo a la practica con los referentes de la 'U'. (Foto: Universitario)

El nuevo DT no esperó hasta el lunes para empezar a trabajar. No hay tiempo que perder. Estas dos semanas, previo al inicio del Torneo de Verano, el argentino quiere sacarle el jugo para afianzar su idea. El reto no es sencillo.



Troglio debe conocer al plantel, prepararlo de cara al clásico y lograr que salga del mal momento que vive: solo ha ganado uno de los ocho partidos jugados en lo que va del campeonato. El hincha pedía un nuevo cuerpo técnico y ya lo tiene. ¿Será lo que se necesitaba? Veremos.