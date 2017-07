Universitario de Deportes: Adán Balbín volvió a las canchas en el Torneo de Reservas

Cansado de no tener oportunidades en el primer equipo de Universitario de Deportes, Adán Balbín pidió una chance de jugar, pero en el Torneo de Reservas en el que los cremas (vestidos de rojo) enfrentaron a San Martín en el Miguel Grau.



El volante, que llegó al cuadro merengue para la temporada 2016, no ha tenido las oportunidades que esperaba este año. Apenas jugó cinco partidos en el Torneo de Verano (cuatro de ellos como titular), pero desde que la 'U' cambió de entrenador no ha podido ni salir en lista.

Y no necesariamente porque haya sufrido una lesión, sino por decisión técnica. El último partido que Adán Balbín jugó con Universitario de Deportes fue el 9 de marzo cuando Comerciantes Unidos los goleó 3-0 en Cutervo y tres días después, el 12 de marzo, apareció en el banco de suplentes por última vez en la derrota ante Sport Huancayo. Nunca más se le vio ni en la lista de concentrados.



Y este martes, Balbín volvió a las canchas ante San Martín y fue clave en la jugada del descuento de la 'U'. El volante entró al área en un tiro libre y generó la mano del zaguero santo y el penal que Raúl Títo, finalmente, transformaría en gol.

Tras este partido, Balbín tendrá que trabajar mcuho para ganarse la confianza de Pedro Troglio y ser protagonista como el 2016 cuando disputó más de 30 partidos con los merengues. Caso contrario, desde el 1 de agosto, tendrá la chance de buscar otro equipo para jugar el Torneo Clausura.

